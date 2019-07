Di Fusco: "Koulibaly sarà il leader del Napoli, meglio affrontare la Juventus a inizio stagione"

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24.

"Io preferisco affrontare la Juventus subito, anche l'Inter era meglio affrontarla alle prime giornata. Il vantaggio di aver confermato l'allenatore è importante, avrei preferito incontrare subito sia Juve che Inter". "L'ultima giornata è difficile che sia decisiva nel nostro campionato, però sarebbe davvero bello per il calcio italiano". "Koulibaly sarà il leader che farà iniziare l'azione, secondo Meret maturerà tantissimo".