Di Fusco: "Il calcio è cambiato, il tifoso napoletano vuole un contatto con i calciatori ma non è mai possibile"

Ultime calcio Napoli - Raffaele Di Fusco è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Di Fusco

"Dovremmo abituarci, ancora per qualche mese, all'assenza dei tifosi sugli spalti. Nel momento in cui i calciatori hanno ricominciato a frequentare il mondo esterno, sono aumentati i contagi. I giocatori sono lontani dai tifosi napoletani, vedremo cosa accadrà in ritiro e che distanza dovrà esserci. Il calcio è cambiato, noi avevamo contatti diretti con gli stessi tifosi: ora se ne parla, ma nessuno spinge sul serio per far si che questo accada, anche se in questo momento non è possibile. Il tifoso napoletano vuole un contatto con i calciatori".