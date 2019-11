Di Fusco: "Alisson ha sbagliato, doveva anticipare Mertens! Adesso da Ancelotti mi aspetto di più anche in campionato"

A Tifosi Napoletani, in diretta su Tele A, è intervenuto l’ex portiere di Napoli e Torino, Raffaele Di Fusco. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“In questa società manca una figura dirigenziale importante. Non mi interessa ciò che farà il presidente, ma mi interessa ciò che farà Ancelotti. Ci aspettavamo che con lui arrivasse qualche giocatore importante e non è arrivato, ci aspettavamo lezioni di calcio e non l’abbiamo viste. In Europa sta facendo bene, ma mi aspetto che con la sua bravura vada meglio anche in campionato. Alisson ha sbagliato, doveva stare più sopra, doveva uscire e anticipare Mertens”.