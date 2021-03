Di Fusco a CN24: "Il dualismo tra portieri? Un terzo anno così, Meret non lo regge! Ha tecnica di gambe migliore rispetto ad Ospina..."

L’ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il dualismo tra portieri? Prima era diverso, non si poteva scegliere di andare via o meno nei tempi anteriori allo svincolo. Ora chi ha due portieri validi li fa giocare in due competizioni diverse per mettersi in mostra e migliorarli: alternarli nella stessa competizione no, per me. Io avrei puntato su Meret per farlo crescere, invece sono due anni che la crescita s’è rallentata. E Ospina, comunque, resta un grande portiere ma in avanti con gli anni.

Io posso avere la fiducia della società, va bene, ma dopo due anni così posso anche decidere di andare via: dubito che Meret possa accettare un terzo anno di questo tipo, dovrebbe prendere una decisione per il suo futuro e così anche la società. O ci punta sopra, oppure lo manda in un’altra squadra. È un portiere di Serie A, non lo si può giudicare solo perchè sia meno bravo con i piedi rispetto ad Ospina. La tecnica di gambe di Meret è migliore, ogni tanto Ospina respinge e non devia in corner: sono modi diversi di stare in porta, parlerei più dei pregi di Meret che dà tranquillità alla difesa ed è un portiere che esce ed ha tecnica di mani migliore”