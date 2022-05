Di Canio si complimenta con Spalletti: "Ha superato tanti problemi, risultato non scontato!"

Paolo Di Canio, ex calciatore anche del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Calcio Club condotto da Fabio Caressa: "Spalletti ha avuto tante problematiche, non è stata affatto una stagione normale. Non ha avuto Koulibaly, Anguissa e Osimhen e la squadra ha fatto bene. Poi dimenticano che ha gestito un addio come quello di Insigne a gennaio con la firma ed uno spogliatoio che da anni ha avuto dei problemi, come capitato con Ancelotti ed anche Gattuso. Non bisogna dimenticare tante cose estremamente positive, altrimenti sembra tutto scontato".