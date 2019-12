Di Canio: "Napoli città calorosa, quando le cose vanno male c'è timore tra le famiglie dei calciatori"

Paolo Di Canio, ex calciatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club, trasmissione televisiva in onda su SkySport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Montagna enorme da scalare per Gattuso: i rapporti si sono rotti, c'è un presidente che se vai d'accordo t'innamori, altrimenti fai qualche difficoltà. Alcuni calciatori ti hanno dato tanto in questi anni e sono in scadenza. Le parole di De Laurentiis su questi ha del clamoroso: quando le cose vanno bene i giocatori giocano bene per sé stessi poi nel momento in cui le cose vanno male ti mollano".

"Insigne? Capitano che non è mai stato visto come un leader. Le parole ad inizio di stagione di Ancelotti sulla fascia di capitano significa che questa fiducia non c'era".

"Disastro del Napoli che si sta compiendo, speriamo che Gattuso può incidere. Napoli è una città calorosa, sono successe cose che hanno messo timore alle famiglie: quindi quando le cose vanno male un po' di timore c'è, non vivi più la tua vita sociale".