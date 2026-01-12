Di Canio: "Bernardo Silva potrebbe arrivare in Italia. Como? Loro potrebbero prendere chiunque"

Ultime notizie SSC Napoli - A Sky Sport, durante il post-partita di Inter-Napoli, è intervenuto l’ex attaccante della Lazio Paolo Di Canio, rilasciando alcune dichiarazioni:
“Il mercato? Mi sentirei in colpa a fare un nome, c’è stata una chiamata per un centrocampista che potrebbe fare la mezz’ala ma anche il trequartista. Il nome che potrebbe arrivare in Italia è quello di Bernardo Silva, che magari potrebbe anche muoversi a gennaio per una squadra che gioca a ritmi veloci e palla a terra. Il Como? Loro potrebbero prendere chiunque, si troverebbe bene anche in una squadra come la Juventus”