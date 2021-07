Di Biagio: "Sapete cosa dicevano di Insigne quand'era in Primavera al Napoli? Dobbiamo ringraziare Zeman per il suo exploit"

Napoli - Luigi Di Biagio, ex-allenatore della Nazionale Under-21 di calcio italiana, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 di Lorenzo Insigne. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Vorrei parlare di Lorenzo Insigne. Si parla di un carattere particolare, ma Lorenzo è un bravissimo ragazzo. Forse è troppo passionale, è un ragazzo incredibile e forse giocando a Napoli ha sofferto la sua passionalità. Grandi meriti a Zeman per metterlo in questo ruolo, altrimenti magari non sarebbe nemmeno arrivato in Serie A. Ricordo, con una provocazione, che in Primavera al Napoli dicevano che era troppo basso, troppo piccolo. Per me è talmente bravo che sarebbe comunque arrivato in A".