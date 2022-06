Udinese, Carnevale: "Sarei felice di vedere Deulofeu a Napoli, vi dico il suo ruolo. Su Ounas, Maradona ed il centro Paradiso..." | VIDEO CN24

Notizie Napoli calcio. Andrea Carnevale, ex Napoli e capo scouting Udinese, è intervenuto nel corso dell'evento tenutosi ad Ischia "L'Isolaverde si tinge d'azzurro 2022".

Carnevale sul palco ha parlato anche di Deulofeu e della trattativa con il Napoli:

"E' un giocatore forte che ha fatto benissimo ques'anno segnando 13 gol. Potrebbe giocare ovunque, anche alla Roma, alla Juventus o al Milan, ma serei felice se andasse al Napoli. Il suo ruolo è quello visto quest'anno perchè ha grande capacità di movimento alle spalle della prima punta. Io spero resti ad Udine perchè con Beto garantirebbe una salvezza matematica, ma è normale che interessi a grandi squadre come il Napoli. Ounas? Mi piace, lo seguo da quando giocava in Francia ed ha dimostrato grande tecnica. E' un giocatore che ha bisogno di fiducia"

Lo stesso Carnevale è poi intervenuto direttamente ai microfoni di CalcioNapoli24 TV. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Ad Ischia venivo spesso già dai tempi di Napoli. Ci mancavo da 10 anni e mi ha fatto piacere l'invito, ho rivisto tanti amici e sono felice di essere qui. Il Napoli per me? Ha rappresentato tutto, mi ha dato il successo, la fama e le vittorie, quindi ringrazierò sempre il Napoli perchè mi ha anche concesso di disputare un mondiale con l'Italia.

Su Maradona ed il centro Paradiso: "Ci sono alcuni ex compagni con i quali ho parlato, perchè il Centro Paradiso è un pezzo di storia di Napoli e di Maradona. Se fossi in De Laurentiis ci farei un museo per l'importanza del ruolo".