Denayer, l'agente: "In passato è stato vicino al Napoli, ma serviva cedere Koulibaly e l'affare saltò all'ultimo" [ESCLUSIVA]

Jesse De Preter, agente di Denayer, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Belgio? La speranza è che gli infortunati possano essere della partita. Sarà una gara complicata. Roberto Martinez? Non fa pretattica, rispetta Mancini e sta facendo giocare la sua Nazionale bene. Sta lavorando su altri aspetti. Delaney? Non so se giocherà, è stato impiegato da centrale nella difesa a tre. E' concentrato sulla Nazionale e si farà trovare eventualmente pronto. Napoli? Con il Napoli è stato uno degli incontri più piacevoli della mia carriera. Sensazioni positive ma si doveva aspettare della vendita di un calciatore al Manchester City per chiudere (Koulibaly, ndr). La mancata cessione fece saltare l'affare. Resta al Lione? Si, si parla anche di rinnovo ma è seguito da diversi club. Roberto Martinez? Rispetta l'Italia, Mancini ha modernizzato la squadra e gli piace il lavoro fatto con Spinazzola e Locatelli".