Demme: "Napoli è fantastica, auguro a tutti di venirci. Barcellona? L'abbiamo già messo in difficoltà, tutto è possibile. Prematuro parlare di scudetto per l'anno prossimo"

Diego Demme, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Sto bene, mi sono subito trovato bene con la squadra e la città nonostante il periodo della quarantena. Credo che stiamo giocando un ottimo calcio, speriamo di continuare così. Champions? Nella gara d’andata abbiamo dimostrato che possiamo mettere in difficoltà il Barcellona, nel calcio è tutto possibile contro qualsiasi avversario. A dicembre arrivai con mia moglie ed un amico per visitare la città, il primo incontro con Gattuso è stato ottimo e grazie a lui sto benissimo a Napoli. Milan? Sta giocando bene ultimamente, ma l’andamento del Napoli è migliore e faremo sicuramente un’ottima partita provando a portare a casa i tre punti. Rangnick al Milan? Potrebbe portare tante belle cose e tante novità, è un perfezionista e prova a tirare fuori il meglio da chiunque e da tutti i punti di vista. Ha sempre raggiunto ottimi risultati e secondo me farebbe benissimo al Milan. La vittoria della Coppa Italia e il sogno scudetto? Sono felicissimo per la vittoria, il nostro percorso è importante e vogliamo finire al meglio la stagione. Abbiamo tutte le carte in regola per fare bene anche l’anno prossimo, ma parlare di scudetto è prematuro. Mio padre è un grandissimo tifoso di Maradona e decise di chiamarmi Diego. La qualità di vita a Napoli, con le bellezze del posto ed il cibo è ottimo e la gente ti porta su un piatto d’argento è fantastico, auguro a tutti di venire a Napoli. La nascita di mio figlio? L’ho fatto perché adoro la città e per il passaporto”.