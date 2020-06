Delneri: "Gattuso ha dato personalità al Napoli! Sarri? Merita tempo"

Serie A - Luigi Delneri, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Manca tanto il pubblico, ma bisogna abituarsi. L'intensità in alcune partite si è vista come con Atalanta, Napoli e Inter. Mentalmente mi sembra che le squadre si stiano ambientando bene e credo che il campionato possa finire senza scossoni particolari. La forma arriverà pian piano con il susseguirsi delle partite perchè non c'è tempo di fare allenamenti specifici. Fisicamente tutti i club partono alla pari mentre mentalmente si potrà fare la differenza. Gattuso ha dato struttura e mentalità alla squadra che lo segue in tutto e per tutto. Catenaccio? Per vincere qualcosa la fase difensiva è fondamentale, ma il Napoli ha grande spirito di sacrificio e non ritengo Gattuso un catenacciaro, ma semplicemente un allenatore che sa difendersi opportunamente. Alla Juve contano i risultati mentre servirebbe tempo per dare alla squadra il proprio gioco. Sarri ha dimostrato di essere un grande allenatore, ma al di là di tutti i ragionamenti, serve tempo per trasmettere le proprie idee ai propri giocatori. Anche Gasperini ha rischiato l'esonero dopo 6 giornate a Bergamo, mentre adesso l'Atalanta fa un gioco stupendo. Diamo tempo a Sarri e vediamo a fine anno cosa succederà".