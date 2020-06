Dellas su Manolas: "Stagione condizionata dal rendimento del Napoli, l'anno prossimo migliorerà e sarà leader. Sulla coppia con Koulibaly..."

Notizie Napoli calcio. Durante il programma "Taca La Marca" in onda su Radio Musica Television è intervenuto Traïanos Dellas, allenatore ed ex difensore greco di Roma e Perugia:

"Manolas lo conosco molto bene, sia come carattere e sia tecnicamente. Sin da giovane ha sempre dimostrato di avere qualità da leader. La sua stagione è stata molto condizionata dal Napoli e quindi è difficile riuscirne a dare una valutazione complessiva. Ha il carattere e la forza per essere il leader di una squadra come il Napoli, l'anno prossimo farà molto meglio vista la tranquillità che adesso regna nella compagine azzurra".

La coppia con Koulibaly: "Quando ci sono due ottimi difensori l'allenatore deve trovare il modo per farli convivere. È una grande coppia, sono due centrali di alto livello, che comunque hanno bisogno di tempo per conoscersi. Il cambio allenatore ha influito molto e i giocatori ne hanno risentito di ciò".