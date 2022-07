Delio Rossi su Neto: "Portiere di grande professionalità, vi racconto un aneddoto di quando lo conobbi"

Notizie Napoli calcio. L'ex allenatore di Lazio e Fiorentina, Delio Rossi, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss:

Delio Rossi

Napoli, Delio Rossi su Neto

"Conosco Neto e posso solo parlarne bene. Era ancora giovane, ma aveva delle grandi potenzialità. Ho sentito che il Napoli giocherà con il 4-3-3 e, in tale sistema di gioco, il ruolo del portiere è ancora più importante. A me colpì soprattutto per la grande professionalità, serissimo. Quando lo conobbi, non aveva una grandissima qualità con il pallone tra i piedi. Ma ora è al Barcellona, un club in cui è fondamentale avere certe caratteristiche. Ritengo tuttavia che un portiere debba in primo luogo sapere parare, poi arriva tutto il resto".

Su Meret: "Se vuoi puntare su di lui non puoi prendere un calciatore di pari livello oppure addirittura superiore altrimenti rischi di bruciarlo. Nel ruolo del portiere ci deve essere un titolare e una riserva".