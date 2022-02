Delio Rossi su Napoli-Inter: "Chi marca Zielinski? Piotr ago della bilancia. Cosa dire a Koulibaly e Rrahmani su Dzeko e Lautaro? Dipende..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore della Lazio Delio Rossi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Inter-Napoli? Chi marca Zielinski? Dovrebbe prenderlo Brozovic. Potrebbero essere loro gli aghi della bilancia, è un punto di riferimento e a seconda di chi capiterà in quella zona potrà cambiare la marcatura. Giocare con una difesa a quattro contro una retroguardia a cinque potrebbe comportare una difficoltà in più. Quando affronti una grande squadra, già sai tutti i dettagli ad un quarto d’ora dalla partita.

Cosa dire a Koulibaly e Rrahmani su Dzeko e Lautaro? Dipende se lo hai già fatto prima, non è che gli si debba ripetere tutto: i giocatori a 15’ dal match già hanno la testa nella partita. Io alla Salernitana facevo un po’ di tutto, nel riscaldamento se vedevo uno che sdrammatizzava magari potevo capire se avrebbe giocato meno oppure no: la partita la sentono anche loro, così come l’ambiente. Se la prepari bene, meno cose dici nell’immediato e meglio è”