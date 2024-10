Delio Rossi: "Scudetto? L'Inter è la più forte ma Napoli e Juventus ci sono!"

Delio Rossi ha parlato al Quotidiano di Puglia del calcio italiano:

"Per la lotta scudetto, dico Napoli, Juve e Inter. Conte è uno che si fa prendere i giocatori che vuole lui. L’Inter è la più forte, ma non è facile ripetersi. Italia? Ho una grande stima di Spalletti. Non possiamo nemmeno pensare di non andare ai Mondiali per la terza volta. Allenatori? Vedo tanti giovani sulla scena. Era più facile allenare prima, quando magari guidavi Prima squadra e Primavera, e avevi vicino solo il secondo. Adesso si vive la quotidianità con un largo staff di collaboratori. Conte si porta dietro una rosa molto ampia, per tanti ruoli, c’è anche chi si preoccupa di blindare lo spogliatoio. È bravo chi ha una società brava ed ha accanto gente brava, vedi Inzaghi. Il ruolo ha davvero un’altra dimensione".