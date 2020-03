Delio Rossi: "Ripresa dei campionati? Bisognerà riprendere e chiudere questa stagione appena possibile, non si può annullare"

Ultime notizie calcio Napoli – Delio Rossi, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ripresa dei campionati? E’ difficile fare una previsione. Siamo in una situazione senza precedenti e come tale va considerata, è inutile fare delle ipotesi. Io direi di aspettare che questa situazione si risolva e poi di riprendere questo campionato quando sarà possibile. Stanno ragionando tutti in questa direzione, anche la FIFA rinviando gli Europei, non vedo perché non si debba fare così anche qui. Non puoi dire che questo campionato non è esistito, lo devi finire”.