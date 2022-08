Delio Rossi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Raspadori è molto rapido e intelligente, può fare la differenza nel Napoli. Le caratteristiche dei giocatori del Napoli possono essere fondamentali per il forte pressing. Può essere una grande arma".