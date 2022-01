Delio Rossi: "Lobotka si esalta grazie a Spalletti, in un altro conteso magari non sarebbe un buon giocatore"

Delio Rossi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Non è facile giocare in quel modo e con giocatori che non sono titolari spesso. Il merito del rendimento del Napoli è di Spalletti. Mancano da tempo giocatori importanti in avanti per il Napoli e per questo è calato il numero di gol in fase realizzativa. Alcuni giocatori rendono bene in un determinato contesto, così come capita a quelli dell'Atalanta. Lo stesso vale per Lobotka, qui si sta esaltando e sta dimostrando che è un buon giocatore, magari altrove non sarebbe così.