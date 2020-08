Delio Rossi: "Il Napoli cambia modulo e passa al 4-2-3-1? Un sistema di gioco deve tenere in conto le eccellenze della squadra!"

Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore della Lazio Delio Rossi, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Il Napoli cambia modulo e passa al 4-2-3-1? Io penso che i calciatori per farlo ci siano, anche se il 4-3-3 è nelle corde del Napoli. Gattuso è un uomo di buonsenso, già conosce l’ambiente ed i calciatori perciò se ha avallato il cambio di modulo è perchè evidentemente lo ha in mente. Un sistema di gioco deve tenere in conto le eccellenze della squadra, se ho due punte centrali non ha senso toglierne una per tre un esempio. Questione portiere nel Napoli? Negli altri ruoli gioca chi sta più in forma, il portiere deve essere titolare con una riserva altrimenti viene a crearsi confusione. Gattuso? Lo andai a seguire ai tempi dell’under 21, ci parlai per due minuti poi quando andò in campo venne espulso nel giro di soli sette (ride, ndr)”