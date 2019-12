Delio Rossi: "Gattuso può diventare fondamentale per le sue qualità, lo volli fortemente alla Salernitana"

Ultimissime calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Delio Rossi, allenatore: “Fatico a dare giudizi non avendo tutti gli elementi. E' un fallimento per tutti, quello che è successo e non è semplice vincere stasera sapendo che domani non sarai più alla guida della squadra. Gattuso? Lo volli fortemente, aveva grande voglia e carisma. Allenatore e giocatore sono due mestieri diversi, Maradona è stato il più grande di tutti e come allenatore ha deluso le aspettative. Come giocatore sicuramente Gattuso aveva grande personalità, da allenatore ha portato avanti il suo carattere ed ha fatto bene anche al Milan, basti vedere le difficoltà di quest'anno. Può diventare fondamentale nella squadra del Napoli, proprio per le sue qualità, ma non sta a me deciderlo".