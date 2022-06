Delio Rossi: "Gaetano e Zerbin nella rosa del Napoli? Dipende da cosa vuole la società!"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore della Lazio Delio Rossi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Casale del Verona? Un giocatore interessante, ma ho un’altra idea sui difensori: secondo me o sei dominante come Albiol e Kjaer nella linea, oppure devi essere veloce. Paradossalmente Kalulu è più funzionale di Casale anche se meno forte, perchè nel Milan serviva gente veloce.

Il campionato per come è strutturato dice che si giocheranno 21 partite in due mesi e mezzo prima del Mondiale, e ci sono squadre che non vedranno giocatori andare in Qatar: con un campionato così ravvicinato, secondo me non ha senso fare la classica preparazione per durare nel tempo. Anzi, bisogna entrare subito in forma e mantenerla per due mesi: la vera preparazione si farà in quei due mesi e mezzo dei mondiali, e sarà avvantaggiato chi avrà meno calciatori in Qatar.

Il Napoli deve avere 25 giocatori a disposizione? Dipende dalla qualità, è stata introdotta la regola delle 5 sostituzioni e puoi cambiare il 50% della squadra a partita in corso: 18-20 giocatori di un certo livello devono esserci.

Gaetano e Zerbin? Dipende da cosa vuole la società, se hai ragazzi con qualità devi saperli aspettare”