Delio Rossi, allenatore di Amadou Diawara ai tempi del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"E' un giocatore che ha personalità e può fare bene anche in una piazza particolare come Roma, reduce da un momento ancor più particolare. L'ambiente all'inizio sarà difficile, la squadra non partirà con i favori dei tifosi. E per giocare lì bisogna avere i cogl****. Secondo me può essere la piazza giusta".