Del Genio: "Zerbin mi sta stupendo, deve restare! Spero che Spalletti non faccia la difesa a 3, lo scorso anno è stato un disastro"

Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Zerbin è un giovane intrapendente, mi sta impressionando e credo che possa restare e tornare utile. Non è uno di quelli che fa il compitino, non sbaglia niente e ti fa arrivare 12esimo. E' uno che spinge tanto e non ha paura di niente. Zerbin è ottimo per essere il quinto in un 3-5-2, ma spero che Spalletti non passi mai a 3 che l'anno scorso siamo andati incontro a disastri con quel modulo".