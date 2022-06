Del Genio: "Zanoli? Lo manderei a giocare per capire quanto vale! Entro il ritiro dovremo sapere se Mertens sarà del Napoli o no"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Zanoli? Io gli farei fare esperienza altrove per un anno, ha giocato pochissimo ad alti livelli e non ha mai giocato in B: fare un anno di alta B o bassa Serie A potrebbe farci avere risposte sul suo reale valore. Chi sarà l’altro centrale del Napoli? Se ce ne fosse uno che potesse giocare anche a destra, si potrebbe risolvere il problema. Spalletti qualcosa dirà durante il ritorno sull’orientamento tattico, ci sono una serie di incognite da risolvere.

I tifosi del Napoli come vivono la situazione? La parola giusta è preoccupazione, ma non può portare già al risultato finale e non si può essere per forza pessimisti: il risultato non arriverà nemmeno a fine mercato, sarà solo il campo a parlare.

Spalletti e De Laurentiis? L’obiettivo del Napoli deve essere chiaro, entro il ritiro dovremo sapere se Dries Mertens sarà un giocatore del Napoli oppure no. Deulofeu però non basterebbe da solo, servirebbe anche un vice di Osimhen considerando la posizione di Petagna”