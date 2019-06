Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Maurizio Sarri ha mandato il fratello gemello. Mica era lui quello in conferenza. Perché se è stato lui abbiamo assistito ad un cambio di personalità. Se non metteva in una conferenza di 20 minuti quattro cattive parole non era lui a Castel Volturno. Oggi un’ora di conferenza completamente diversa- Sta soffrendo molto a non essere sè stesso”