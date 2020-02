Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Mertens? Non bisogna mai andare oltre, quando arrivano le cifre bisogna cederli. Con Mertens speriamo si creino i presupposti affinché resti. Non è impossibile ma non è facile trovare uno bravo come Mertens. Tra due gol scrive la storia uno che è qui da sette anni, non ha sempre giocato titolare, è un grandissimo record".