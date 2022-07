Del Genio: "Spero arrivi Deulofeu e non vada via Mertens, il tasso tecnico sarebbe straordinario”

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Nella lista dei convocati del Napoli per il ritiro di Dimaro Folgarida c’è qualche nome che arriverà nei prossimi giorni per via delle questioni legate alle partite della nazionale. Domani ci sarà doppia seduta a Dimaro, ho incontrato i primi tifosi qui in piazza: domani vedremo quanti ne arriveranno per il primo weekend, sarà importante la conferenza stampa di Luciano Spalletti domani sera e la speranza è quella di avere molti più elementi nelle nostre chiacchierate. Mi aspetto si parli chiaramente di Mertens, Koulibaly, Meret, Gaetano, Zerbin.

Kvaratskhelia? Spero arrivi Deulofeu e non vada via Mertens, con tutti loro il tasso tecnico in attacco sarebbe straordinario”