Del Genio: "Spalletti non ha osato con Mertens nel momento chiave, Meret e Ospina via entrambi"

Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Complimenti al Milan per aver lottato fino alla fine. Io però non sono convinto che Pioli sia migliore di Spalletti e che il Milan sia più forte del Napoli. Mertens avrebbe potuto giocare un poco in più in determinate partite chiavi. La squadra era in testa e Spalletti non si è sentito di osare. Non capisco come si faccia a parlare di campionato migliore, si va in Champions con 69 punti matematicamente, lo scorso anno noi con 77 non siamo entrati. Ho il sospetto che possono andar via sia Meret che Ospina a fine anno".