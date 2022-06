Del Genio: "Spalletti non condivide una cosa che dico io. Il prossimo rigorista? Uno si proporrà"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Mercato Napoli? Ci sono dei giocatori che hanno avuto una stagione non troppo positiva nella squadra azzurra, tipo Demme, Politano e Ounas. Quando un giocatore arriva fa più fatica a cambiare Victor Osimhen, ma può migliorare la squadra se prende il posto di uno che non ha reso al top. Cedere Demme, Politano e Ounas, nonchè Tuanzebe, potrebbe portare a Napoli quattro giocatori in grado di migliorare la squadra. Spalletti non condivide una cosa che dico io, predilige l’equilibrio offensivo ma in alcune partite è più importante fare gol. Il prossimo rigorista del Napoli? Osimhen si proporrà, poi vediamo a mercato completo: anche Kvaratskhelia con la Georgia li tira”