Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Nessuna squadra in giro in Serie A sta facendo bene in queste amichevoli, tutte fanno fatica e sono risultati che non hanno importanza. I giocatori del Napoli fisicamente sembrano stare tutti in miglioramento e Spalletti dovrà fare solo scelte tecnico-tattiche per la formazione migliore".