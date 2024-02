Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Kvaratskhelia? Non posso non essere d’accordo con Calzona che lo sostituisce, si vede che non sta incidendo come vorrebbe. Su Simeone e Politano leggo cose, potevano tirare meglio ma non sono stati egoisti: in quella posizione un attaccante tira, solo che Politano e Simeone non sono Messi e Lewandowski e qualche volta possono sbagliare”