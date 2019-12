Del Genio: "Si va verso il 4-3-3, scelte obbligate in mezzo al campo. A centrocampo serve gente pronta per la rincorsa"

Ultime notizie calcio Napoli - Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Si va verso il 4-3-3 con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui dietro, mentre a centrocampo le scelte sono obbligate, con Allan vertice basso e Zielinski e Fabian. Il Napoli sa di dover intervenire a centrocampo ma vediamo se arriveranno giocatori giovani da far crescere o calciatori già pronti. Soumarè per esempio può essere più forte ma per questa rincorsa si fatica se poi un calciatore così giovane non si rivela ancora pronto. Il Parma è una squadra solida, quest’anno hanno aggiunto anche Kulusevski”.