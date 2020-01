Ultimissime calcio Napoli - Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Questa cosa non si rivolve così, improvvisamente. Non è il momento di fare bilanci, stiamo consigliando a tutti, a partire da società ed allenatore, di non illudersi che cosi facilmente si sarebbero messi alle gambe i problemi, si pensava di farlo con un tocco di bacchetta magica ma i problemi sono molto seri".