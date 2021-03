Del Genio: "Senza Mertens è stata dura. Ghoulam? Inspiegabile averlo dimenticato in panchina per stagioni"

Napoli Calcio - Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Abbiamo visto tante volte Mertens indicare il passaggio da fare, la sua assenza è pesata tanto. Napoli-Spezia, con Mertens in campo, non arrivavamo al 60esimo con il primo gol ma con altro punteggio. Ghoulam? Mi è piaciuto moltissimo, un giocatore con qualità indiscutibili. E' fondamentale per la storia recente e tecnica. Infortunio serio, con ricaduta, ma parliamo di 2-3 anni fa e il non riuscire ad allenarsi bene, ha lasciato perplessi. Dimenticato in panchina per stagioni, mi sembra inspiegabile".