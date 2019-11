Del Genio: "Sbagliato il troppo ottimismo, i prossimi risultati non saranno determinati dal colloquio di oggi"

Notizie Napoli calcio - Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "I risultati non saranno determinati dal colloquio di oggi, i calciatori sono dei professionisti e non si lasceranno condizionare. Il Napoli deve vedere cosa fare in questo mercato di gennaio, bisogna fare la rincorsa alla Champions League. Il troppo ottimismo non fa bene, non bisogna far credere che tutto si risolva".