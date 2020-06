Ultime calcio - Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Del Genio

"Capiterà per tante squadre di giocare più gare in pochi giorni. Sarà difficile, non si deve fare polemiche. La volontà è quella di ripartire e verrà fatto nel migliore modo possibile".