Napoli - Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Junior Firpo? Lo prenderei, lo prese il Barcellona pur avendo Jordi Alba. Purtroppo non si è confermato al Barcellona ma noi abbiamo esempi di calciatori che in grandi club facevamo fatica ma poi in Italia fanno bene: Hakimi, Callejon, Hernandez. Magari a Napoli, se hai potenzialità puoi diventare importante. A me piace molto Emerson ma Firpo ha qualcosa in più come potenziale“.