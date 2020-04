Del Genio: "Pensare di finire la stagione in corso e quella successiva in maniera regolare è decisamente impossibile"

Notizie calcio - Paolo Del Genio, giornalista di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal di oggi. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Se non si riuscisse a chiudere la stagione slitterebbe quella successiva e lì bisognerà capire quali saranno le modifiche del format. Le coppe potranno essere prive di gironi e si potrebbe passare direttamente all’eliminazione diretta. I campionati si potrebbero accorciare, la situazione è clamorosa e le soluzioni devono salvaguardare la regolarità sportiva. Pensare di finire la 2019/20 e fare la regolare 2020/21 è impossibile. Una volta che si deve intervenire sui format, invece di cambiarli a stagione in corso come inventarsi play off etcetera, sarebbe giusto finire la stagione anche se in netto ritardo e poi la successiva si penserà a come modificare il format. In questo momento, per una questione morale, tutti coloro che hanno guadagni elevati non devono esagerare. La priorità va alle persone che hanno bisogno”.