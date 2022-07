Del Genio: "Ounas? Con tutto il rispetto però non mi piace molto. Portiere? Se non si chiude per Sirigu allora vuol dire che..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ostigard? Al Genoa ha mostrato la sua aggressività in difesa, al Napoli giocherà in una linea difensiva nuova e che potrebbe ricordargli i movimenti fatti con la nazionale della Norvegia.

Il 4-3-3? Si dovrebbe alternare col 4-2-3-1, con l’organico attuale il Napoli dietro la punta ha un solo giocatore che può fare quel ruolo: Adam Ounas. Con tutto il rispetto però non mi piace molto, e non credo vedremo molto 4-2-3-1. Bisogna capire un po’ cosa porterà il mercato.

In un centrocampo a tre ci sono due titolari sicuri: Lobotka ed Anguissa, mentre Fabian e Zielinski si giocherebbero una maglia. Demme ed Elmas partirebbero più dietro, su Gaetano bisogna capire.

Il portiere? Se non si chiude per Sirigu, che è svincolato, vuol dire che ci sono altre situazioni in ballo”