Del Genio: "Osimhen? Se migliora diventa impossibile contenerlo: nessuno sa come fermarlo, sfrutta le sue due caratteristiche"

Napoli Calcio - Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Dopo la vittoria con la Juventus, muovere delle critiche è stato importante: Spalletti non ha commesso errori, ha detto che in quel modo non si poteva raggiungere il livello che volevano e ha chiesto prestazioni che stiamo vedendo. Osimhen? Se migliora diventa impossibile contenerlo, ma lo terrei già su questi livelli. Il Cagliari l'ha aspettato e ha fatto gol e preso rigore. Non è semplice capire cosa si deve fare contro di lui: o fa valere la sua fisicità o la sua velocità, impressionante. Europa League? Sarò d'accordissimo se Spalletti dovesse cambiare tanti giocatori, in attacco cambierei tutti per far rifiatare. Portiere? Avevamo tutti capito che Meret giocava il campionato e Ospina le coppe, poi le cose sono cambiate per l'infortunio. Non so se le gerarchie verranno ristabilite".