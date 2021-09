Del Genio: "Osimhen ha le sue caratteristiche, sbagliato trasformarlo in altro. Di Lorenzo a sinistra fa fatica"

Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mi è piaciuto tanto il Napoli di ieri contro il Leicester. Ci aspettiamo dei miglioramenti da Osimhen, ma non sarà mai un altro tipo di giocatore. Lui è uno che fa della sua forza la fisicità e la profondità. Spesso riesce ad abbinare anche la qualità nelle giocate. Ieri Malcuit ha fatto la sua onesta partita, è un giocatore che non giocava da chissa quanto. Di Lorenzo a sinistra fa fatica, non è una soluzione giusta da fare".