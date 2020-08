Del Genio: "Osimhen diventerà un ottimo calciatore, vediamo se sarà un trascinatore. Potrebbe far bene subito"

Ultime notizie calcio Napoli - Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Osimhen diventerà sicuramente un ottimo calciatore ma non possiamo ancora dire se diventerà un trascinatore di una squadra vincente. Io però credo che non necessariamente dovrà essere aspettato, potrebbe anche far bene immediatamente”.