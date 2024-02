Del Genio: "Non molti calciatori meritano di restare a Napoli! Oggi "piccolo errore" di Calzona con Ostigard" | VIDEO

Ultime news Napoli - Paolo Del Genio ha parlato nel post partita di Napoli-Cagliari ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

"Juan Jesus? Non si è capito cos'ha fatto, sembrava dovesse uscire e non era al 100%. Certo è che in campo c'era Ostigard che le stava prendendo tutte di testa, schierato terzino però. Nonostante il Cagliari ci stesse provando con queste palle lunghe centrali, magari mettere Ostigard nei minuti finali come centrale poteva essere una mossa. Chiaramente Calzona non c'entra nulla, però è un piccolo errore. Calzona però non c'entra nulla con l'errore di Politano, più che quello di Simeone, o con l'errore di Jesus. Forse con Ostigard centrale potevamo salvarci. Però è inutile fare la caccia al colpevole, la verità è che questa squadra ora è al suo terzo allenatore. I primi due hanno fatto molto male, su questo non cambio idea. Queste ultime partite ci serviranno per capire quanti giocatori meritano ancora di vestire la maglia del Napoli: secondo me non molti".