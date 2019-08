Del Genio: "Non mi sono piaciuti i tweet del Napoli su James. Sul mercato serve chiarezza da parte della dirigenza"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sul mercato del Napoli:

"James? Il mio parere non conta, preferisco parlare di calcio, ma forse i tweet del Napoli (treno per Yuma e riferimenti alla Colombia, ndr) hanno fatto sembrare che il giocatore fosse in pugno. A me questo non piace, lo dico da tifoso. Non ti danno certezza che arrivi e pure se arriva saremo contento per il giocatore, non per il tweet che ci ha tenuto in sospeso. Il problema non è l'allontanamento della tifoseria. Il problema non è l'arrivo dei giocatori, mica siamo tornati 40 anni fa... la tifoseria non deve aver bisogno di James e Icardi per farsi l'abbonamento. Io credo che il tifoso sia più intelligente e forse non ha capito il mercato. C'è stata poca chiarezza, non si deve far sembrare il grande colpo dietro l'angolo. Il club deve chiederselo del perché non ha il consenso se sta facendo questi grandi risultati. A Napoli dovrebbe esserci gioia e presenza con i risultati che sta facendo. La cosa del 'dobbiamo vincere se no non andiamo' è di pochi fessi per me. Serve chiarezza".