Del Genio: "Napoli-Milan, non ci sarà una squadra a dominare l'altra. I rossoneri in fase difensiva soffrono"

Ultime notizie calcio Napoli – Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Milan e Napoli sono due squadre che se la giocano a viso aperto e non mi aspetto una squadra che possa dominare l’altra. I rossoneri hanno in fase offensiva tanta qualità, mentre in fase difensiva hanno sofferto tanto sia contro il Verona che contro il Lille. Diciamo che concedono qualcosa”.