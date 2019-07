Del Genio: "Napoli in campo con il 4-4-2,n ecco tutti i possibili incastri in avanti se arrivano James e Lozano"

Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal", trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli giocherà con il 4-4-2. Poi lo si può chiamare anche 4-2-3-1 ma la sostanza non cambia. Ci sono due centrocampisti centrali, tre trequartisti ed una punta. A tal proposito, mi chiedo: ci sarà un vero alter ego di Milik o ci saranno giocatori per così dire adattati al ruolo di attaccante centrale come Mertens o Lozano, se quest'ultimo dovesse arrivare. James può giocare anche dietro la prima punta, lì il migliore è stato Mertens che adesso potrebbe alternarsi sia con James che con Milik. Erede di Ghoulam? Mi hanno parlato molto bene di Tierney, non a caso è seguito anche dall'Arsenal. Sono contento quando arrivano grandi nomi ma sono ancora più contento quando arrivano giocatori nion molto conosciuti che poi ci sorprendono".