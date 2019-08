Del Genio: "Milik è un buon calciatore ma al Napoli serve Fernando Llorente, ha le caratteristiche giuste!"

Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Io continuo a ritenere Arek Milik un buon calciatore anche se ora in tanti, dopo la prestazione contro il Barcellona, lo stanno criticando duramente. Non si può accusare il Napoli di non avere preso Pépé o Icardi. Il club azzurro non può ricoprire d'oro certi giocatori. Io sono convinto che il Napoli abbia bisogno assolutamente di un attaccante centrale e vi faccio anche un nome. Parlo di Fernando Llorente. Sia chiaro, non voglio essere frainteso: non ho citato un fuoriclasse di livello assoluto. Llorente però ha quelle caratteristiche che servono al Napoli: sa proteggere la palla, fa salire la squadra. Milik ha qualità diverse. Llorente, non lo dimentichiamo, lo scorso anno ha sostituito nel modo migliore anche Kane in Champions League".