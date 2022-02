Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mi aspetto Juan Jesus titolare per contenere la fisicità dei quinti dell’Inter che attaccano forte in area con Dumfries e Perisic. Non ci sono dubbi, Ospina è il titolare del Napoli. Meret si assicura di essere titolare con il Barcellona e anche il prossimo anno".