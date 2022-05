Del Genio: "Mathias Olivera non verrebbe a fare il titolare fisso. Broja? Sarei preoccupato se prendesse il posto di Osimhen"

Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Mathias Olivera? E' un giocatore già pronto, può crescere ma deve passare in ua difesa a quattro perchè ora sta facendo il quinto. E' uno che ha un buon piede, serve qualche assist e difende abbastanza bene. Se verrà non penso sia titolare, ma verrà per alternarsi a Mario Rui. Pur giocando da quinto, di gol ne fa molto pochi. Broja? E' molto promettente, ma ha giocato poco. Se viene al posto di Petagna va bene mentre mi preoccuperei se venisse al posto di Osimhen"